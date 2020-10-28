Жителів Одеси попередили про те, що невідомі люди розкидають отруту

Шкуродерів, які розкидають шматки м'яса, начинені щурячою отрутою і оброблені медичними препаратами, зафіксували на трасі здоров'я, повідомляють місцеві ЗМІ (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

На кадрах, зроблених з камер зовнішнього спостереження можна побачити, як невідома жінка кидає шматок м'яса в бік собак.

Після того такого "обіду" собаки і кішки гинуть в страшних муках. Шансів вижити у них, як правило, немає.

За словами зоозахисників, шкуродери активізуються щоосені і весну. Улюбленим місцем у них є Траса здоров'я, куди часто підкидають тварин.

"Беруть протитуберкульозні препарати, від яких собака не виживає. У неї починається помутніння розуму, вона в істериці, в паніці б'ється об стіни, втрачає орієнтацію. В кінцевому підсумку у неї згорають всі внутрішні органи, вона гине. Також щурячою отрутою труять", - розповіла зоозахисниця Юлія Рибак.

Також вона додала, що отруюють не тільки догхантери, а й деякі комунальники, адже замість того, щоб масово стерилізувати тварин, простіше їх позбутися.

У зв'язку з цим одеситів настійно просять не відпускати домашніх вихованців без нагляду, а також надягати їм намордники.

«Ми б хотіли акцентувати увагу на тому, що люди повинні знати, що це Карано. Якщо вдасться знайти, хто це робить, вони повинні знати, що понесуть за це покарання», — розповіла ще одна зоозахисниця Наталія Дружиніна.

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