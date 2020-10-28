В Одесі поліція кинулася на пошуки 10-річного хлопчика, який вийшов з дому і зник

Тривожну інформацію оприлюднили в прес - службі регіонального ГУНП, передає Politeka.net

Як стало відомо, в Малиновському районі міста зник Олег Писарський, 2010 року народження.

Відомо, що хлопчик вийшов з дому близько 06:00 ранку і більше не повертався.

Прикмети зниклої дитини-зріст 120-122 см, худорлявий, з русявим кольором волосся і зеленими очима. Одягнений був у темно-зелену куртку, сині джинси і чорні кеди з білими вставками.

"Якщо вам щось відомо про місцезнаходження хлопчика, прохання повідомити про це за телефоном: (048) 765-75-27 або на гарячу лінію «102», - йдеться в повідомленні.

До цього ми повідомляли, що в Одесі родичі шукають 22-річного Руслана Вишневського, який безслідно зник по дорозі додому.

Про це на сторінках соцмереж розповіла стривожена знайома зниклого Оксана Кравець.

Відомо, що молодий хлопець їхав з дачі вечірнім рейсом на електричці "Колосова-Одеса.

Це було 22 жовтня.

Приблизно о 23: 00 він подзвонив мамі і розповів, що вже під'їжджає до Пересипу, проте після розмови зв'язок з чоловіком обірвався.

"Додому не заходив, вранці на роботу не вийшов.

Заяву в поліцію подали.

За будь-якою наявною інформацією телефонуйте мамі, Людмилі Олександрівні за тел: 0679892611 або в поліцію", - розповіла Оксана Кравець.

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