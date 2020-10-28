В Одесі члену виборчої комісії стало погано і він помер
У чоловіка стався серцевий напад. Це сталося вранці, 28 жовтня, в будівлі "нової мерії" на вулиці Косовській, де він чекав своєї черги для здачі бюлетенів і протоколів голосування.
Водночас у прес-службі міськради підтвердили інформацію та розповіли подробиці.
О 8: 45 бригада медиків швидкої допомоги забрала чоловіка в єврейську лікарню. Йому поставили діагноз гострий інфаркт міокарда і набряк легенів. Серце зупинилося, пацієнта інтубували. Легенево-серцева реанімація виявилася неефективною. О 9: 35 медики констатували смерть пацієнта.
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Чоловікові було 48 років.
Раніше ми писали, що в Одесі членам виборчих комісій доводиться ночувати на сходах, тому що вже другий день вони не можуть здати протоколи.
Так, в Одесі другий день поспіль члени дільничних виборчих комісій не можуть здати протоколи в міський територіальний виборчком і утворюють величезні черги. Багатьом з членів виборчкомів довелося ночувати прямо на сходах "нової мерії", охороняючи бюлетені.
Людей "загнали" в коридор, де навіть при відкритих вікнах практично нічим дихати.
Декому родичі приносили складні стільці, розкладачки і каремати. Люди сплять і їдять прямо в коридорах.
Одесити розповіли, що в будівлі немає навіть жодної лавки, тому люди різного віку лежали де доведеться.
Нагадаємо, що сотні студентів зігнали, як масовку в Одесі, відео: "люди втрачають свідомість".
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