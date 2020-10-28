Останнім часом в Одесі почастішали випадки пограбування припаркованих автомобілів

Про один такий інцидент розповіли в місцевій поліції, передає Politeka.net

Так, прямо в центрі Одеси на вулиці Базарній банда нальотчиків розбила вікно каменем і проникла в салон припаркованого мікроавтобуса. Зловмисники викрали з нього три пасажирські сидіння, магнітолу та акустичну систему.

Постраждалий водій звернувся в поліцію. По гарячих слідах копи розшукали викрадачів, проте вони вже встигли продати чуже майно.

З'ясувалося, що до пограбування були причетні троє чоловіків, це 33-річний житель Миколаєва, 27-річний одесит і його одноліток з Кіровоградської області. Всі вони мають судимості за вчинення злочинів подібного плану.

Чоловіків затримали і помістили в СІЗО. Їм світить від трьох до шести років позбавлення волі.

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Так, в нічний час доби біля Одеського залізничного вокзалу на Куликовому полі зловмисники з кулаками накинулися на проходив повз чоловіка і відібрали у нього мобільний телефон вартістю 30 тисяч гривень. Постраждалий одесит звернувся в поліцію.

Пізніше копи з'ясували, що нападники приїхали з Ізмаїла. Одному з них 31 рік, а другому всього 13 років.

На той момент смартфон вони встигли продати всього за 3 тисячі гривень, а виручку від видобутку роздягли між собою. Наразі поліцейські встановлюють місцезнаходження гаджета.

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