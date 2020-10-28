Стало відомо, хто виходить у другий тур виборів в Одесі і коли вони відбутися

Про це пише видання « Одеське життя ».

За крісло мера у другому турі, вже з упевненістю можна сказати, боротимуться Геннадій Труханов і народний депутат від "опозиційної платформи – за життя" Микола Скорик.

І хоча офіційні дані ТВК оголосить незабаром-це може статися через сім днів, вже ввечері після закриття дільниць були оприлюднені результати екзитполів.

Вже точно відомо одне - в Одесі буде другий тур виборів, так як ніхто з кандидатів на пост міського голови не набрав 50 і більше відсотків під час голосування.

За даними екзитполу за Труханова віддали свої голоси 34,6% виборців, а Скорик отримав 17,7% голосів.

На третьому місці Олег Філімонов-15,5%.

До Одеської міськради, за даними екзитполу, проходять партії "Довіряй справам « — 24,4%, ОПЗЖ — 20,9%,» Слуга народу « — 18%,» європейська солідарність « — 12,3%,» партія Шарія" - 9,3%.

Що стосується другого туру, то він повинен відбутися не пізніше ніж через три тижні (21 день) після остаточного підрахунку голосів. А підрахунок комісії мають закінчити до 6 листопада включно.

Таким чином другий тур виборів голів ОТГ мають провести не пізніше 27 листопада. Але день голосування також повинен випадати на неділю. Відповідно, щоб "вписатися" в усі законні рамки, повторне голосування має бути призначено на 15 або 22 листопада.

При цьому фахівці громадянської мережі "Опора" висловили думку, що в різних регіонах країни можуть бути різні дати повторного голосування. Більш того, в ЦВК припустили, що другий тур виборів мера може відбутися і в грудні.

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