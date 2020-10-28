В Одеській області чоловік під час сварки вдарили сусіда по голові

Про інцидент стало відомо з повідомлень прес-служби місцевої поліції, передавати Politeka.net

47-річний житель Ізмаїльського району прийшов у гості до свого приятеля. Чоловіки разом відпочивали, а потім між ними виникла сварка. У якийсь момент гість вихопив садову сапку і вдарив їй по голові господаря житла, а потім кинув його і пішов додому.

57-річний потерпілий отримав важку травму голови. Його родичі викликали швидку, а ті в свою чергу, сповістили поліцейських.

Зараз він перебуває в лікарні, його стан стабільний.

Чоловіка, який орудував сапкою, затримали. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 121 КК України (Умисне тяжке тілесне ушкодження). Фігуранту загрожує від 5 до 7 років в'язниці.

До цього ми повідомляли, що в Одесі ревнивець забив до смерті приятеля своєї дівчини.

33-річний одесит, дізнавшись від дівчини, якій кілька днів не було вдома, що вона перебувала у приятеля, прийшов в лють і відправився до нього з'ясовувати стосунки.

В ході розмови між чоловіками стався конфлікт, який переріс у бійку, в якій 31-річному потерпілому були заподіяні пошкодження внутрішніх органів. Молодий чоловік помер в кареті швидкої допомоги по дорозі в лікарню.

Копи оперативно розшукали зловмисника. Він знаходився неподалік від місця злочину на лавці в одному з дворів. Чоловік був вражений, коли дізнався про смерть противника.

Зараз підозрюваний поміщений в СІЗО, йому світить за скоєне до десяти років в'язниці.

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