У квартиру одесита увірвалися невідомі люди, виштовхали його з житла, а потім поміняли замки на двері

Подробиці інциденту, який мав місце 28 жовтня, розповіли в прес-службі місцевої поліції, передає Politeka.net(щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Потерпілі звернувся за допомогою до правоохоронних органів. Коли силовики приїхали, то виявили біля будинку заявника чотирьох чоловіків.

За попередньою інформацією, зазначена нерухомість є предметом судових спорів, а особи, які проникли в житло, - однією зі сторін процесу.

"З метою об'єктивного встановлення обставин всі учасники конфлікту надають пояснення в райвідділі", - розповіли в поліції.

До цього ми повідомляли, в Одесі чоловік зарізав приятеля і сховав його тіло у себе на балконі.

Під час патрулювання Малиновського району правоохоронці відчули моторошний запах, який доносився з під'їзду багатоповерхівки. Увійшовши в парадну, вони змогли визначити, з якої квартири доносився різкий «аромат», а увійшовши в житло побачили труп.

Пізніше з'ясувалося, що в цій квартирі сталося страшне: одесит зарізав свого знайомого, з яким познайомився на вулиці.

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