У мережі показали, як вважають голоси

В Одесі під час підрахунку голосів не обійшлося без скандалів і пригод

Так, близько півночі під час засідання Суворовської районної виборчої комісії між депутатами від ОПЗЖ і «Довіряй справам» відбулися сутички. Відповідне відео виклав на сторінках соцмереж одеський громадський діяч Дем'ян Ганул, передає Politeka.net

"Подивіться всі, які це брудні вибори. Послухайте ці крики, це просто цирк. Це не покажуть по телевізору, поліції щось дуже мало»,-говорив Ганул.

Спочатку в будівлі Суворовської райадміністрації на проспекті Добровольського затягнулося засідання. Вже за північ деякі кандидати в депутати висловили думку, що комісія неправильно рахує голоси і зажадали почати перерахунок. Йшлося про протоколи виборів депутатів міської ради.

Члени комісії не погодилися з думкою політиків і звернулися до поліцейських з проханням вивести з будівлі обурених кандидатів.

Після цього в приміщеннях адміністрації пропала електрика.

До місця виклику було направлено відділення рятувальних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Рятувальники встановили спеціальну мобільну установку і забезпечили освітлення залу засідання виборчої комісії.

Близько 01:30 у приміщеннях відновили електрику.

Після цього в поліцію зателефонувала жінка і розповіла, що в Суворовській районній адміністрації знаходиться бомба.

На місце з'їхалися правоохоронці, піротехніки та кінологи, які обстежили територію.

Нагадаємо, що сотні студентів зігнали, як масовку в Одесі, відео: "люди втрачають свідомість".

Як повідомляла Politeka, масові порушення під час виборів в Одеській області: "за голос пропонували по..."

Також Politeka писала, що життя члена виборчої комісії обірвалося в Одесі: подробиці трагедії