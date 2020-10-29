Китайський вірус продовжує косити жителів Одеси та області
Станом на ранок 29 жовтня, кількість заражених в регіоні збільшилася на 423 людини. Про це повідомили в Одеському обласному лабораторному центрі МОЗ України, передає Politeka.net
Загальна кількість інфікованих вже становить 23 628 пацієнтів.
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Летальних випадків за добу зафіксували 6, з них 3 — в Одесі. З початку епідемії в Одесі та області померли 359 осіб, у яких підтвердили вірус.
Одужали 10 599 жителів область. За минулу добу - 338 осіб.
Найбільше нових випадків підтверджено в Києві (+577), а також у Харківській (+575), Хмельницькій (+478), Одеській (+416) та Львівській (+404) областях.
За день від COVID-19 померли 113 осіб, а з початку епідемії — 6868 пацієнтів. При цьому одужали на минулу добу 2990 осіб, а всього в країні вилікувалися 151 632 пацієнта.
До цього ми повідомляли, що в Одесі заборонили пускати сторонніх на територію дитячих садків. Таке рішення прийняли в одеській мерії.
За словами директора Департаменту освіти і науки Олена Буйневич, заборонити дорослим заходити в дитячі садки вирішили, щоб убезпечити дітей на період пандемії, адже таким чином можна запобігти скупченню людей. Тому всі святкові заходи в установах будуть проходити в закритому режимі.
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