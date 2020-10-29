Небайдужих жителів закликають допомогти у пошуках безвісти зниклої молодої дівчини в Одесі

Як передає Politeka.net, про це повідомили на платформі "911", яка займається пошуком людей.

Так, стало відомо, що в обід 28 жовтня зникла 19-річна Катерина Ющенко.

Останній раз дівчину бачили в 27-му будинку на проспекті Гагаріна. Про те, куди вона могла попрямувати-нічого невідомо. Зв'язатися з одеситкою теж не виходить.

Прикмети зниклої Каті: зріст 160 сантиметрів, темно-руде волосся, карі очі.

Була одягнена в Червону толстовку, чорні спортивні штани, білі кросівки.

Всіх, кому що-небудь відомо про місце знаходження дівчини, просять повідомити за телефонами +38 (098) 474-56-66, +38 (050) 911-91-01 або за спецлінією "102".

До цього ми писали, що в Одесі поліція кинулася на пошуки 10-річного хлопчика, який вийшов з дому і зник.

Як стало відомо, в Малиновському районі міста шукали безвісти зниклого Олега Писарського, 2010 року народження.

Хлопчик вийшов з дому близько 06:00 ранку і більше не повертався.

Також ми повідомляли, що в Одесі родичі шукають 22-річного Руслана Вишневського, який безслідно зник по дорозі додому.

Молодий хлопець їхав з дачі вечірнім рейсом на електричці " Колосова-Одеса. Це було 22 жовтня.

Приблизно о 23: 00 він подзвонив мамі і розповів, що вже під'їжджає до Пересипу, проте після розмови зв'язок з чоловіком обірвався. Додому не заходив, вранці на роботу не вийшов.

Нагадаємо, що на Одещині зникли 16 дітей, поліція повідомила деталі: що відомо

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