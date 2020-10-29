На трасі Київ-Одеса автомобіль збив чемпіона велосотки Олега Мамотенка

Аварія трапилася 28 жовтня в декількох кілометрах від Умані. Про це розповів на сторінках соцмереж друг постраждалого Євген Лата, передає Politeka.net

Товариш стверджує, що це був умисний наїзд. Також він розповів про стан потерпілого.

За його словами, спортсмен-екстремал знаходиться в стабільно важкому стані.Він в комі, діагностований перелом основи черепа. Поки ніяких прогнозів від медиків. Його готують до транспортування в Одесу.

"Це був умисний наїзд, але, так як ще працює слідство, у мене немає повної картини дій. Підтримайте нашого Мамонта, чемпіона Одеської сотки, Залізної Людини, чемпіона Race Nation і багатьох ліг квесту. Ти прорвешся, чемпіон! - написав Лата.

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Подія трапилася біля Пересипського мосту на вулиці Отамана Головатого.

За даними інспекторів, водій Mitsubishi не вибрав небезпечну швидкість, а потім не впорався з керуванням перед перестроюванням і врізався на АЗС в колонку і автомобіль Volkswagen, який в цей час стояв на заправці.

Від удару передня частина авто Mitsubishi задимилася. Щоб не допустити пожежі, поліцейські почали гасити машину вогнегасником. Опісля на місце прибули рятувальники. Вони загасили пожежу та ліквідували Паливно-мастильні матеріали.

На щастя, все обійшлося без постраждалих.

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