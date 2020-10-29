До цього жінка посварилася з чоловіком

В одеській багатоповерхівці жінка вилізла на кондиціонер, щоб накласти на себе руки

Про це передає Politeka.net, з посиланням на Телеграм-канал "Одеса-Інфо".

Інцидент трапився на вулиці Авдєєва-Чорноморського, що на 9-й станції Великого Фонтану.

За словами очевидців, жінка намагається вчинити самогубство на очах у перехожих, вона кричить що зістрибне і зараз залізла на кондиціонер. На місце прибули рятувальники і поліцейські, які відмовляють її від фатального вчинку.

"Чоловік моряк, щось сталося, спочатку кричала з вікна, він говорив з нею, потім закрилася в квартирі, зараз ось вилізла стоїть на кондиціонері", - розповіли свідки того, що сталося.

Чим все закінчилося, поки не ясно.

Раніше ми писали про схожий випадок. Чоловік вирішив зістрибнути з 10-го поверху на вулиці Тополевій.

До правоохоронців зателефонувала стривожена жінка і повідомила, що її п'яний чоловік хоче зістрибнути з 10-го поверху.

Прибулі на місце копи побачили, як чоловік сидів на козирку вікна і нікого до себе не підпускав. Патрульні спробували з ним поговорити.

«Ми поговорили з ним, і після психологічних переконань нам вдалося відрадити його стрибати", - розповіли поліцейські.

Нагадаємо, що в Одесі невідомі вламуються в квартири і виставляють мешканців на вулицю: кадри того, що відбувається

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