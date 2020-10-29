В Одесі пожежник підпалював елітні автомобілі

Як передає Politeka.net про це стало відомо з повідомленні прес-служба прокуратури Одеської області.

Згідно з інформацією, сам чоловік їх Дніпропетровської області. За грошову винагороду він і його спільники здійснили серію підпалів на замовлення.

У період з грудня 2019 по квітень 2020 вони підпалили три елітних автомобіля в центрі Одеси

У прокуратурі зазначили, що іномарки повністю знищені. Збиток, заподіяний їх власникам, перевищив мільйон гривень.

Сам співробітник ДСНС Дніпропетровської області затриманий, двоє його спільників, причетних до скоєння злочину, вже перебувають під вартою.

Раніше ми повідомляли, що тільки за одну добу на території Одеської області скоєно кілька підпалів.

Так, у Біляївському районі підірвали автомобіль власника охоронної компанії, який до всього іншого є кандидатом у депутати Роздільнянської місцевої ради.

В результаті НП його з тілесними ушкодженнями госпіталізували. Також пошкоджено автомобіль, на якому пересувався кандидат.

Схожий інцидент трапився в Ізмаїлі. Там підпалили позашляховик "Toyota Land Cruiser Prado", який належить 50-річному ізмаїльцю - кандидату в депутати Одеської обласної ради.

Крім того, вночі невідомі кинули «коктейль Молотова» в приміщення редакції інтернет-видання «Альтернатива», розташованої в місті Овідіополі Одеської області.

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