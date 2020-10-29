Люди виснажені і у них здають нерви

У територіальному виборчкомі Одеси продовжує твориться неподобство

Так, члени виборчих комісій, як і раніше ночують на сходових сходинках, тому що вже п'ятий день вони не можуть здати протоколи. Деяким главам загрожує ще як мінімум одна ніч в холодних коридорах, адже в Одесі обробили тільки 71,9% протоколів.

Так, швидше за всіх справляються в Малиновському районі там оброблено вже 82,4% про протоколу, а гірше справи йдуть в Суворовському районі - всього 55,2%.

Люди виснажені до межі, багато з них толком не спали, адже ночувати доводиться на сходах.

"Вибори 2020. Непроглядне пекло і злочин проти прав людини. Поки йде затягування підрахунку і торги у високих кабінетах, члени ДВК, ЛЮДИ, вже 7 добу на ногах!!! Сплять як .... на підлозі, нормально не їдять, не можуть прийняти душ і елементарно вмитися", - розповіла про проблему одна з учасниць процесу Олена Єгорова.

У зв'язку з цим небайдужі жителі Одеси вирішили прийти на допомогу. Вони привезли воду і їжу, медичні маски та інші засоби першої необхідності. Деяким членам виборчкому навіть дісталися надувні матраци.

"Неподобство під назвою" вибори 2020 " добігає кінця.

Для мене-це цікавий і важливий досвід.

Низька явка-величезна апатія людей і повне невіра в свої сили, бажання змінити життя в суспільстві. Ті 30% (реально 22%} в більшості своїй знову 60+. Та й взагалі влада обрана такою малою кількістю людей не дуже то й легітимна", - поділився своєю думкою громадський діяч Юрій Печерський.

Нагадаємо, що один член виборчої комісії не дочекався своєї черги для здачі бюлетенів і протоколів голосування в Одеському тервиборчкомі і помер від серцевого нападу.

48-річний Валерій Сердюк написав у загальному чаті наступні слова, які стали останніми:

"Чергові вибори ще раз показали, як влада не любить свій народ... на превеликий жаль», - зазначив він.

"Навіть у Запоріжжі змусили весь хол лавками. А тут навіть сіна не кинули", - написав Валерій Сердюк за кілька годин до своєї смерті.

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