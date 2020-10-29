В Одесі дівчина повністю роздяглася біля посольства Польщі

Таким чином активістка жіночого руху Femen вирішила підтримати польських жінок після того, як в їхній країні заборонили аборти, пише місцеве видання « Думська ».

Оголена дівчина кілька разів прокричала "моє тіло-моя справа" і перекинула через паркан консульства Польщі білу і червону вішалки – квітів польського прапора, а також залишила біля будівлі "закривавлений" одяг.

Треба сказати, що охоронець-нацгвардієць був настільки приголомшений, що побоявся перешкоджати активістці.

«Ми тут заради польських жінок, щоб підтримати їх у праві на свободу розпоряджатися власним тілом. І нехай земля горить під ногами польського уряду, поки вони не скасують цей закон», - прокричала вона.

Після цього учасниця акції протесту одяглася і пішла.

Схожа акція пройшла в Києві 26 жовтня. У ній брала участь такж ця дівчина.

Мітингувальники перекрикували один одного, тримаючи в руках плакати з написами солідарні з жінками Польщі, жінки мають вибір, моє тіло — моє рішення тощо.

Зазначимо, що Конституційний трибунал Польщі тиждень тому визнав незаконними аборти навіть через важкі хвороби і генетичні патології плода.



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