За останню добу від китайського вірусу померли 16 жителів Одеської області

Це найбільше число смертей за добу в регіоні з початку епідемії, передає Politeka.net.

За даними карти моніторингу РНБО, всього інфекцію підтвердили у 24116 осіб. Нових випадків додалося на 493.

За минулу добу з хворобою не впоралися 16 пацієнтів і померли. Загальна кількість летальних випадків становить 373.

Вилікувати вдалося 3310 осіб (19 за добу), хворіють на даний момент 20433 і у 25896 підозрюють китайський вірус.

Медики настійно рекомендують дотримуватися карантинних обмежень, не нехтувати заходами індивідуальної безпеки і усвідомлено ставиться до ситуації, що склалася в країні, не посилюючи її своїм індиферентним ставленням.

Вони нагадали, що погіршення епідеміологічної ситуації може призвести до тотального карантину, який Україна пережила навесні цього року.

До цього ми повідомляли, що в Одесі заборонили пускати сторонніх на територію дитячих садків. Таке рішення прийняли в одеській мерії.

За словами директора Департаменту освіти і науки Олена Буйневич, заборонити дорослим заходити в дитячі садки вирішили, щоб убезпечити дітей на період пандемії, адже таким чином можна запобігти скупченню людей. Тому всі святкові заходи в установах будуть проходити в закритому режимі.

Нагадаємо, що нове посилення карантину дісталося до Одещини: "червоних зон стало більше"

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