В Одесі вдалося запобігти біді з підлітком

Про це розповів Одеський спелеолог Владислав Масленко на сторінках соцмереж, передає Politeka.net.

За його словами, два підлітки вирішили підкорити небезпечну Куяльницьку стінку і спробували залізти наверх, але не вийшло. Один з хлопчиків виліз на середину, а спуститися вниз самостійно вже не зміг.

Його друг все-таки сповз вниз і покликав на допомогу.

"Я підліз під другого пацана і зіграв роль саморушних сходів. Він більше години простояв на стінці, був майже без сил. Добре, що опинилися в потрібному місці в потрібний час", – розповів спелеолог.

Відзначимо, що Куяльницька стінка знаходиться неподалік від однойменного санаторію. Її часто використовують для тренувань альпіністи.

Не так давно ми повідомляли, що в Одеській області учень-старшокласник намагався себе зарізати прямо в школі.

Подія трапилася в одній зі шкіл міста Кілії.

Під час занять 15-річний учень вийшов з класу і в шкільному коридорі наніс собі тілесні ушкодження у вигляді ножового поранення шиї.

На щастя, спроба самогубства була невдалою, школяра вчасно помітили, надали першу допомогу і відправили в лікарню. Лікарі розповіли, що загрози для життя потерпілого немає.

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