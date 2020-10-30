Вночі в Одесі на селищі Таїрова згоріли два автомобілі

Відео наслідків події зняли очевидці і розмістили в мережі, передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)

Інформацію про загоряння також прокоментували в прес-службі ДСНС в Одеській області.

Рятувальники повідомили, що сигнал про пожежу на вулиці Академіка Глушка надійшов на спецлінію «101» о 23:45.

Стривожені мешканці повідомили, що в їхньому дворі загорілися автомобілі Renault і Daewoo. Прибулі пожежники оперативно ліквідували пожежу. Одну з машин вогонь знищив повністю. В результаті ніхто не постраждав. Причина загоряння встановлюється.

Раніше ми повідомляли, що поліцейські викрили пожежника, який підпалював елітні автомобілі в Одесі.

Згідно з інформацією, сам чоловік їх Дніпропетровської області. За грошову винагороду він і його спільники здійснили серію підпалів на замовлення.

У період з грудня 2019 по квітень 2020 вони підпалили три елітних автомобіля в центрі Одеси.

У прокуратурі зазначили, що іномарки повністю знищені. Збиток, заподіяний їх власникам, перевищив мільйон гривень.

Сам співробітник ДСНС Дніпропетровської області затриманий, двоє його спільників, причетних до скоєння злочину, вже перебувають під вартою.

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