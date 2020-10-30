В Одеському ТВК під час підрахунку голосів побилися депутати від» Довіряй справам " і ОПЗЖ

Масові бійки спалахнули в будівлі Суворовської райадміністрації на проспекті Добровольського. Відео конфлікту оприлюднили в мережі, передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)

Все почалося з того, що одна зі сторін вимагала від комісії перерахунку голосів на дев'яти виборчих дільницях, а друга була проти цього. Кілька годин учасники виборчого процесу намагалися домовитися, втім закінчилося все тим, що комісія прийняла рішення виключити конфліктуючих депутатів із засідання.

Почалися бійки, в результаті чого в поліцію звернулися представники кількох політичних сил і розповіли що депутати від "Довіряй справам", нападали на співробітників комісії, а також псували бюлетені.

У підсумку правоохоронці завели дві кримінальні справи - за перешкоджання роботи комісії та незаконне пошкодження виборчих бюлетенів. Тепер бешкетникам загрожує від трьох до семи років в'язниці.

Раніше ми повідомляли, що один член виборчої комісії не дочекався своєї черги для здачі бюлетенів і протоколів голосування в Одеському тервиборчкомі і помер від серцевого нападу.

48-річний Валерій Сердюк написав у загальному чаті наступні слова, які стали останніми:

"Чергові вибори ще раз показали, як влада не любить свій народ... на превеликий жаль», - зазначив він.

"Навіть у Запоріжжі змусили весь хол лавками. А тут навіть сіна не кинули", - написав Валерій Сердюк за кілька годин до своєї смерті.

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