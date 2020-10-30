Тепер не відкрутяться

Уряд України дозволив штрафувати власників "євроблях" прямо на місці зупинки

Таке рішення прийняли в ході засідання Кабміну в середу, 28 жовтня, передає Politeka.net

Тепер за порушення термінів ввезення авто в митному режимі транзиту поліцейські виписуватимуть штраф у розмірі 8500 гривень на місці, без передачі справи на розгляд суду.

Відзначимо, що при цьому на перший раз автомобіль не вилучається.

Якщо цей же автомобіль затримають повторно протягом року, то штраф складе 17 000 грн. У цьому випадку водій позбавляється права керування строком на один рік з платним вилученням авто або без такого.

Раніше ми повідомляли, що в день голосування на виборчих дільницях в Одеській області поліція зафіксувала 338 порушень

Основними порушеннями були голосування не за місцем прописки, повідомлення про замінування дільниць, дрібне хуліганство, доставка громадян групами до місця голосування.

Мали місце спроби підкупу виборців. Представники різних політсил пропонували по тисячі гривень за голос. Поліція також затримала організаторів фальсифікацій, зараз тривають слідчі дії.

Також стало відомо, що чотирьом членам виборчих комісій стало погано, їм викликали «швидку», одного госпіталізували з гіпертонічним кризом.

Була зафіксована активність молодих людей, які нібито хотіли висловити громадянську позицію і приходили групами на виборчі дільниці, намагаючись затягувати процес оформлення та реєстрації виборців.

Нагадаємо, що сотні студентів зігнали, як масовку в Одесі, відео: "люди втрачають свідомість"

Як повідомляла Politeka, жорсткі штрафи в день виборів, українцям озвучили суми і важлива вимога: "якщо людина прийде без..."

Також Politeka писала, масова бійка між депутатами спалахнула в Одесі, відео:"Напали на комісію і псували бюлетені"