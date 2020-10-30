Різке погіршення ситуації з епідемією призвело до того, що в Одеській області знову посилили карантин

Так, на території регіону збільшилася кількість так званих "червоних" карантинних зон, тепер їх вже 12. Про це заявив міністр Кабміну Олег Немчинов, передає Politeka.net.

Зокрема, в "червоній" зоні:

Біляївка, Ізмаїл і Теплодар, а також Балтський, Березівський, Іванівський, Овідіопольський, Подільський, Савранський і Татарбунарський райони Одеської області. До них приєдналися Саратський і Лиманський райони, які раніше були в «помаранчевій».

Треба відзначити, що Одеса як і раніше залишається в "помаранчевій" зоні. Тут же знаходяться наступні міста і райони: Балта, Білгород-Дністровський, Чорноморськ, Подільськ і Південний, Ананьївський, Арцизький, Білгород-Дністровський, Біляївський, Болградський, Великомихайлівський, Захарівська, Ізмаїльський, Кілійський, Кодимський, Любашівський, Миколаївський, Окнянський, Ренійський, Роздільнянський, Тарутинський і Ширяївський райони Одеської області.

Нові обмеження набирають чинності з понеділка, 2 листопада, і діятимуть два тижні.

Раніше ми повідомляли, що за останню добу від китайського вірусу померли 16 жителів Одеської області

Це найбільше число смертей за добу в регіоні з початку епідемії. Всього інфекцію підтвердили у 24116 осіб. Нових випадків додалося на 493.

За минулу добу з хворобою не впоралися 16 пацієнтів і померли. Загальна кількість летальних випадків становить 373.

Вилікувати вдалося 3310 осіб (19 за добу), хворіють на даний момент 20433 і у 25896 підозрюють китайський вірус.

Нагадаємо, що одеситів приголомшили новою заявою про лікарні: "прийматимуть тільки заражених"

Як писала Politeka, ситуація з вірусом досягла апогею в Одесі: "крім ліжок у лікарні закінчився..."

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