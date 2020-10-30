Одесит хотів помститися родичці колишньої дівчини і підпалив її будинок

Він 2 місяці переховувався від поліцейських, проте зараз 32-річного палія знайшли і затримали, передавати Politeka.net

Інцидент трапився в серпні місяці. Вночі чоловік облив бензином сходи в будинку по вулиці Асташкіна, 7 і підпалив.

Камера зовнішнього спостереження зафіксувала момент підпалу.

У бесіді з правоохоронцями затриманий зізнався, що був п'яний, а бензин купив на автозаправці. Він підпал будинок для того, щоб помститися родичці колишньої коханої, яка нібито доклала руку до їх розставання.

Поліцейські оголосили палієві підозру за ч.2 ст. 194 Кримінального кодексу України — Умисне знищення або пошкодження майна. Йому загрожує 10 років в'язниці.

До цього ми повідомляли, що вночі в Одесі на селищі Таїрова згоріли два автомобілі.

Інформацію про загоряння прокоментували в прес-службі ДСНС в Одеській області.

Рятувальники повідомили, що сигнал про пожежу на вулиці Академіка Глушка надійшов на спецлінію «101» о 23:45.

Стривожені мешканці повідомили, що в їхньому дворі загорілися автомобілі Renault і Daewoo. Прибулі пожежники оперативно ліквідували пожежу. Одну з машин вогонь знищив повністю. В результаті ніхто не постраждав. Причина загоряння встановлюється.

Також ми повідомляли, що поліцейські викрили пожежника, який підпалював елітні автомобілі в Одесі на замовлення.

Сам чоловік їх Дніпропетровської області. Він приїхав до Одеси зі своїми спільниками, щоб підпалити три автомобілі і йому це вдалося.

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