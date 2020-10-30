Після канікул одеські школярі повернуться до очного навчання

Про це повідомила глава департаменту освіти і науки Олена Буйневич, передає Politeka.net. (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Так стало відомо, що з 2 листопада в школах Одеси поновлюються заняття.

"Сьогодні і завтра класні керівники обдзвонять батьків і запитають про самопочуття дітей. І ми дуже просимо повідомляти дані, тому що класи будуть точково закриватися на карантин, якщо в них буде хворіти більше 20% дітей», - розповіла чиновниця.

Буйневич зазначила, що Одеса все ще залишається в помаранчевій зоні карантину, а це означає що батькам і педагогам необхідно продовжувати дотримуватися санітарних норм, запропонованих Кабміном.

Крім того, в установах зберігається режим посиленого санітарного контролю: термометрія, обробка рук і поверхонь, провітрювання.

Батьків просять не допускати відвідування шкіл дітьми, які мають ознаки захворювань.

До цього ми повідомляли, що різке посилення ситуації з епідемією призвело до того, що в Одеській області знову посилили карантин.

Так, на території регіону збільшилася кількість так званих "червоних" карантинних зон, тепер їх вже 12.

Зокрема, в "червоній" зоні:

Біляївка, Ізмаїл і Теплодар, а також Балтський, Березівський, Іванівський, Овідіопольський, Подільський, Савранський і Татарбунарський райони Одеської області. До них приєдналися Саратський і Лиманський райони, які раніше були в «помаранчевій».

Треба відзначити, що Одеса як і раніше залишається в "помаранчевій" зоні. Тут же знаходяться наступні міста і райони: Балта, Білгород-Дністровський, Чорноморськ, Подільськ і Південний, Ананьївський, Арцизький, Білгород-Дністровський, Біляївський, Болградський, Великомихайлівський, Захарівська, Ізмаїльський, Кілійський, Кодимський, Любашівський, Миколаївський, Окнянський, Ренійський, Роздільнянський, Тарутинський і Ширяївський райони Одеської області.

Нагадаємо, що одеситів приголомшили новою заявою про лікарні: "прийматимуть тільки заражених"

Як писала Politeka, ситуація з вірусом досягла апогею в Одесі: "крім ліжок у лікарні закінчився..."

Також Politeka писала, вірус вдарив по Одещині з небаченою силою, число жертв зашкалює: дані антирекорду