Під Одесою евакуювали мешканців багатоквартирного будинку

Про це передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу регіонального ГУНП

Так, в поліцію надійшло анонімне повідомлення про замінування двоповерхового будинку в селі Фонтанка.

Телефонний терорист повідомив, що бомба закладена в підвальному приміщенні будинку.

На місце події виїхали поліцейські, вибухотехніки, кінологи з собакою, працівники інших екстрених служб.

15 мешканців будинку були виведені на вулицю з квартир.

Правоохоронці ретельно обстежили підвал і жодних вибухонебезпечних та підозрілих предметів виявлено не було.

За фактом неправдивого мінування відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 259 КК України (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян). Зловмиснику загрожує від 2 до 5 років в'язниці.

Поліція встановлює особу того, хто телефонував.

До цього ми повідомляли, що одесит хотів помститися родичці колишньої дівчини і підпалив її будинок.

Він 2 місяці переховувався від поліцейських, проте зараз 32-річного Палія знайшли і затримали.

Інцидент трапився в серпні місяці. Вночі чоловік облив бензином сходи в будинку по вулиці Асташкіна, 7 і підпалив.

Камера зовнішнього спостереження зафіксувала момент підпалу.

У бесіді з правоохоронцями затриманий зізнався, що був п'яний, а бензин купив на автозаправці. Він підпал будинок для того, щоб помститися родичці колишньої коханої, яка нібито доклала руку до їх розставання.

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