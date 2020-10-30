В Одесі агресивний чоловік влаштував дебош, а потім напав на поліцейського
Про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на прес-службу місцевої поліції.
Мешканці багатоквартирного будинку по вулиці Варненській подзвонили в поліцію і попросили вгамувати невідомого чоловіка, який шумів у під'їзді і стукав у двері.
Прибулі копи попросили його втихомиритися, проте одесита це ще більше розлютило і він почав нецензурно свариться, а потім вибив з рук поліцейського службове посвідчення і штовхнув у груди.
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Буяна скрутили і доставили у відділення поліції, де при складанні адміністративного протоколу затриманий раптово вдарив копа кулаком в обличчя.
Тепер зловмисник поміщений в СІЗО і йому світить вже до 5 років за "умисне нанесення тілесних ушкоджень поліцейському при виконанні", а не тільки за хуліганство.
До цього ми повідомляли, що в Одеській області компанія людей напала поліцейських і розбила службовий автомобіль.
Інцидент зафіксували біля місцевого кафе в місті Подільську. Поліцейські приїхали на розборки в розважальний заклад, де між відвідувачами сталася бійка. Далі, копи зупинили для розмови п'ятьох учасників конфлікту, проте останні не побажали з ними розмовляти і стали вести себе агресивно.
"Двоє, замість відповіді на питання, кинулися в бійку. Крім цього, один з чоловіків розбив кулаком бічне скло службового автомобіля", - повідомили в поліції.
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