В Одесі члени територіальних виборчкомів саботують місцеві вибори

Про це в ході брифінгу заявив начальник Одеської поліції Олег Бех, пишуть місцеві ЗМІ .

Так, за його словами, процедура прийому протоколів і бюлетенів тягнеться дуже довго через масові порушення, який реєструють у Твку.

Він зазначив, що на даний момент всі 1434 виборчих комісії на території регіону закінчили підрахунок результатів голосування, але 68 з них ще досі не здали протоколи і бюлетені в тервиборчкоми.

У поліції також висловили стурбованість ситуацією, яка склалася на Косовській, де вже п'яту добу члени дільничних комісій здають протоколи і бюлетені.

"В Одесі фактично саботується робота тервиборчкомів, затягується робота з прийому документації дільничних комісій. По 13-15 годин люди товпляться в коридорах без дотримання карантинних заходів, що погано впливає на їхнє здоров'я. Підкреслюю, що ми не можемо втручатися в діяльність комісій, але за результатами прийнятих ними рішень ми дамо правову оцінку», – заявив Олег Бех.

У той же час одеський губернатор Максим Куций заявив, що багато ситуацій були дуже курйозними – постійні фейкові мінування, псування бюлетенів і сварки між представниками різних політичних партій.

Нагадаємо, вибори до місцевих рад в Україні відбулися 25 жовтня. На них обирали депутатів місцевих рад-селищних, міських, районних та обласних, а також голів цих рад.

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