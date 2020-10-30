В Одеській області під колеса поїзда потрапили пенсіонери

Подія з трагічними наслідки трапилася у п'ятницю, 30 жовтня, поблизу села Молодіжного Овідіопольського району. Про нього повідомляється на сайті міста Чорноморськ.

За словами свідки події, на залізничному переїзді поїзд збив двох літніх людей.

При цьому, жінка загинула від отриманих травм на місці, а чоловік вижив. Його госпіталізували до лікарні.

На місці працює поліція, яка з'ясовує всі обставини трагедії.

До цього ми повідомляли, в Одеській області 16-річний хлопчик ліг під колеса поїзда і загинув страшною смертю.

Це сталося поблизу станції вигода в Біляївському районі.

Як стало відомо, юнак мав проблеми зі здоров'ям і неодноразово висловлював наміри покінчити з життям.

У трагічний для нього день, він сам ліг на залізничні колії і при наближенні поїзда не відреагував на сигнал машиніста. Від отриманих ран дитина загинула на місці.

Також ми повідомляли, в Одесі під колеса поїзда потрапила молода дівчина.

Трагічний інцидент на залізниці біля Ленпоселка трапився вдень у понеділок.

За даними поліції, загиблою виявилася 23-річна місцева жителька, яка переходила через залізничні колії в невстановленому місці. Дівчина була в навушниках і не почула попереджувальні сигнали, які подавав машиніст, і крики перехожих про наближення локомотива. Медиків і поліцейських на місце викликали свідки події, проте врятувати молоду одеситку не вдалося.

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