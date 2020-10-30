В Одеській області під колеса поїзда потрапили пенсіонери
Подія з трагічними наслідки трапилася у п'ятницю, 30 жовтня, поблизу села Молодіжного Овідіопольського району. Про нього повідомляється на
За словами свідки події, на залізничному переїзді поїзд збив двох літніх людей.
При цьому, жінка загинула від отриманих травм на місці, а чоловік вижив. Його госпіталізували до лікарні.
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На місці працює поліція, яка з'ясовує всі обставини трагедії.
До цього ми повідомляли, в Одеській області 16-річний хлопчик ліг під колеса поїзда і загинув страшною смертю.
Це сталося поблизу станції вигода в Біляївському районі.
Як стало відомо, юнак мав проблеми зі здоров'ям і неодноразово висловлював наміри покінчити з життям.
У трагічний для нього день, він сам ліг на залізничні колії і при наближенні поїзда не відреагував на сигнал машиніста. Від отриманих ран дитина загинула на місці.
Також ми повідомляли, в Одесі під колеса поїзда потрапила молода дівчина.
Трагічний інцидент на залізниці біля Ленпоселка трапився вдень у понеділок.
За даними поліції, загиблою виявилася 23-річна місцева жителька, яка переходила через залізничні колії в невстановленому місці. Дівчина була в навушниках і не почула попереджувальні сигнали, які подавав машиніст, і крики перехожих про наближення локомотива. Медиків і поліцейських на місце викликали свідки події, проте врятувати молоду одеситку не вдалося.
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