Жінка намагалася накласти на себе руки після народження дитини, вона вистрибнула з вікна лікарні і залишила передсмертну записку

Подія трапилася 1 листопада в медзакладі міста Бердянська Запорізької області. Про це повідомили у Фейсбук-спільноті "Бердянське територіальне медичне об'єднання", передає Politeka.net

32-річна жінка поступила в лікарню ще 23 жовтня.

Їй зробили тест на COVID - 19 і він виявився з позитивним результатом, після чого породіллю визначили в спеціалізоване відділення для заражених.

26 жовтня відбулося благополучне розродження. Породілля і дитина були в нормальному стані.

А 1 листопада близько 10:00 жінка зважилася на суїцидальний вчинок і вистрибнула з вікна другого поверху, написавши передсмертну записку.

"Люди, я вас любила і що ви зробили за це? Всі ви? Я любила життя, а ви мене звели! Я була чистою душею перед Богом!"- повідомила вона.

На щастя, все обійшлося, і пацієнтка залишилася жива, отримавши травми, що не загрожують життю. Їй була надана необхідна допомога, і вона знаходиться під наглядом лікарів в тому числі і психіатра, так як раніше перебувала на обліку в психоневрологічному диспансері.

Ще про одну спробу самогубства, яка трапилася днями в Одесі ми повідомляли раніше.

Жителі багатоповерхового будинку, які проживають на вулиці Ільфа і Петрова відчули запах газу в під'їзді. Вони викликали поліцейських і розповіли, що їх сусід має намір вчинити суїцид.

Увійшовши в приміщенні поліцейські побачили чоловіка, який ледь дихав, а на кухні була включена газова плита.

Правоохоронці швидко відключили газ, а чоловіка передали прибулим медикам.

Нагадаємо, що в Одесі чоловіка вдарило струмом на очах у людей: момент потрапив на відео

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