В одеській новобудові на Таїрово горіла квартира на 25 поверсі
Вогняна НП сталася ввечері на вихідних в ЖК "Альтаїр". Подробиці повідомили в прес-службі ДСНС, а також очевидці розмістили кадри пожежі в мережі, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
За інформацією рятувальників, близько 9 години вечора загоряння почалося в трикімнатній квартирі на останньому поверсі новобудови за адресою Люстдорфська дорога. Пожежники евакуювали з будівлі 6 осіб, які через сильне задимлення опинилися в пастці.
Діти Пугачової, Кіркорова, Лазарєва та інших зірок вразили зовнішністю: "Найкрасивіші..."
Невгамовна Валюха зі "Сватів" ошелешила формами в шкіряній міні-сукні: "Вау, як пострункішали"
Тарифи на комуналку зміняться, Нацбанк озвучив нові розцінки: "Вже в листопаді..."
Юна "дружина" Ектора Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" несподівано потрапила в кадр: "Що за дівчинка?"
Площа площа загоряння склала 100 кв.метрів, вогонь гасили близько години 43 рятувальники і 13 пожежних машин.
В результаті пожежі в квартирі повністю вигоріла кухня і коридор. Решту кімнат вогонь пошкодив частково. На щастя, загиблих і постраждалих немає.
Мешканка будинку Анастасія, в чиїй квартирі почалася пожежа, розповіла, що у неї загорілося масло на сковороді, а потім піднявся дим.
Всі вибігли з кімнати, почали стукати сусідам. Вибігши, люди відразу натиснули пожежну кнопку, сигналізація спрацювала і врятувала ситуацію.
Раніше ми повідомляли, що поліцейські викрили пожежника, який підпалював елітні автомобілі в Одесі.
Згідно з інформацією, сам чоловік їх Дніпропетровської області. За грошову винагороду він і його спільники здійснили серію підпалів на замовлення.
У період з грудня 2019 по квітень 2020 вони підпалили три елітних автомобіля в центрі Одеси.
У прокуратурі зазначили, що іномарки повністю знищені. Збиток, заподіяний їх власникам, перевищив мільйон гривень
Нагадаємо, що хвиля автоподжогов прокотилася по Одесі: "вогонь на весь двір", відео НП
Як повідомляла Politeka, руйнівна НП сколихнула Одесу, відомо про перші жертви: кадри з місця подій
Також Politeka писала, в торговому центрі Одеси почалася пожежа, людей виводять на вулицю: відео НП