Жінка готувала вечерю і тут почалося...

В одеській новобудові на Таїрово горіла квартира на 25 поверсі

Вогняна НП сталася ввечері на вихідних в ЖК "Альтаїр". Подробиці повідомили в прес-службі ДСНС, а також очевидці розмістили кадри пожежі в мережі, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

За інформацією рятувальників, близько 9 години вечора загоряння почалося в трикімнатній квартирі на останньому поверсі новобудови за адресою Люстдорфська дорога. Пожежники евакуювали з будівлі 6 осіб, які через сильне задимлення опинилися в пастці.

Площа площа загоряння склала 100 кв.метрів, вогонь гасили близько години 43 рятувальники і 13 пожежних машин.

В результаті пожежі в квартирі повністю вигоріла кухня і коридор. Решту кімнат вогонь пошкодив частково. На щастя, загиблих і постраждалих немає.

Мешканка будинку Анастасія, в чиїй квартирі почалася пожежа, розповіла, що у неї загорілося масло на сковороді, а потім піднявся дим.

Всі вибігли з кімнати, почали стукати сусідам. Вибігши, люди відразу натиснули пожежну кнопку, сигналізація спрацювала і врятувала ситуацію.

Раніше ми повідомляли, що поліцейські викрили пожежника, який підпалював елітні автомобілі в Одесі.

Згідно з інформацією, сам чоловік їх Дніпропетровської області. За грошову винагороду він і його спільники здійснили серію підпалів на замовлення.

У період з грудня 2019 по квітень 2020 вони підпалили три елітних автомобіля в центрі Одеси.

У прокуратурі зазначили, що іномарки повністю знищені. Збиток, заподіяний їх власникам, перевищив мільйон гривень

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