Китайський вірус продовжує забирати життя людей в Одеській області

Так, стало відомо про смерть військовослужбовця. Про це повідомила прес-служба Командування медичних сил ЗСУ, передає Politeka.net.

Військовий однієї з частин в Одеській області захворів і лікував вдома ГРВІ, проте йому стало гірше. Чоловіка госпіталізували в інфекційну лікарню Одеси і зробили аналіз на китайський вірус. 18 жовтня ПЛР-тест виявився позитивним.

22 жовтня стан його здоров'я погіршився, і пацієнт був переведений у відділення реанімації та інтенсивної терапії.

Незважаючи на всі вжиті заходи, військовий ЗСУ не зміг впоратися з хворобою і 31 жовтня стало відомо про смерть чоловіка, який мав хронічні супутні захворювання.

Станом на ранок 2 листопада, діагноз COVID-19 підтвердився у 331 жителя Одеської області.

Всього з з початку пандемії зареєстровано 25325 заражених.

Інформації про летальні випадки за минулий день не надається.

Одужати за добу вдалося 62 пацієнтам (3816 за весь час).

Нові підозри на вірус отримали 331 людина.

Нагадаємо, що одеситів приголомшили новою заявою про лікарні: "прийматимуть тільки заражених"

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