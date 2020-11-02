В Одесі сталося зіткнення маршрутки і трамвая, рух громадського транспорту зупинено
Дорожньо-транспортна пригода трапилася вранці, 2 листопада на 4-й станції Великого Фонтану. Відповідні кадри з місця аварії розмістили місцеві журналісти видання odessa.online.
У прес-службі КП «Одесміськелектротранс» вже прокоментували ситуацію і повідомили, що водій маршрутки №208 не надав пріоритет в русі трамваю №17 і влетів у нього.
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В обох траснпортах знаходилися пасажири, проте, на щастя, в ДТП ніхто не постраждав. Через аварію заблоковано та зупинено рух трамвайних вагонів за маршрутом №17.
Не так давно ми повідомляли, що в Одесі новенький трамвай з пасажирами злетів з рейок і розбився об стовп.
Аварія трапилася рано вранці в районі 6-ї станції Великого Фонтану з трамваєм, який курсує за маршрутом №17.
Вагон протаранив бетонну електроопору.
В результаті ДТП постраждали два пасажири. Жінку та 10-річну дівчинку госпіталізували до лікарні. Про їх стан поки нічого не відомо.
Крім того, рух трамваїв за маршрутом №17 було обмежено.
Також в цей день стало відомо про ще одну аварію з трамваєм №3, яка трапилася на 7-й станції Люстдорфської дороги.
"Через попадання будівельного сміття з вантажівки на рейки, вагон маршруту №3 рухається в напрямку залізничного вокзалу, зійшов з рейок», - розповіли в прес-службі КП «Одесміськелектротранс».
Про постраждалих в цьому випадку нічого не говориться.
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