У них знаходили пасажири

В Одесі сталося зіткнення маршрутки і трамвая, рух громадського транспорту зупинено

Дорожньо-транспортна пригода трапилася вранці, 2 листопада на 4-й станції Великого Фонтану. Відповідні кадри з місця аварії розмістили місцеві журналісти видання odessa.online.

У прес-службі КП «Одесміськелектротранс» вже прокоментували ситуацію і повідомили, що водій маршрутки №208 не надав пріоритет в русі трамваю №17 і влетів у нього.

В обох траснпортах знаходилися пасажири, проте, на щастя, в ДТП ніхто не постраждав. Через аварію заблоковано та зупинено рух трамвайних вагонів за маршрутом №17.

Не так давно ми повідомляли, що в Одесі новенький трамвай з пасажирами злетів з рейок і розбився об стовп.

Аварія трапилася рано вранці в районі 6-ї станції Великого Фонтану з трамваєм, який курсує за маршрутом №17.

Вагон протаранив бетонну електроопору.

В результаті ДТП постраждали два пасажири. Жінку та 10-річну дівчинку госпіталізували до лікарні. Про їх стан поки нічого не відомо.

Крім того, рух трамваїв за маршрутом №17 було обмежено.

Також в цей день стало відомо про ще одну аварію з трамваєм №3, яка трапилася на 7-й станції Люстдорфської дороги.

"Через попадання будівельного сміття з вантажівки на рейки, вагон маршруту №3 рухається в напрямку залізничного вокзалу, зійшов з рейок», - розповіли в прес-службі КП «Одесміськелектротранс».

Про постраждалих в цьому випадку нічого не говориться.

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