Що потрібно знати простим пасажирам

Компанія "Укразалізниця" попередила своїх пасажирів про нові карантинні зміни і заборони в Одеській області

Про це повідомила прес-служба підприємства, передає Politeka.net.

Так, з 2 листопада "Укрзалізниця" тимчасово припиняє посадку пасажирів на двох станціях в Одеській області.

Йдеться про станції Сарата і Кулевча на території Білгород-Дністровського району Одеської області. При цьому, як зазначили в підприємстві, висадка пасажирів буде проводитися в звичайному режимі.

Відповідно, не буде посадки на пасажирські потяг "Ізмаїл-Одеса-Київ" на станціях Сарата і Кулевча.

Крім того, стало відомо про зміну маршруту ряду поїздів. Зокрема, ті пасажирські поїзди, які прямують зазвичай до Ужгорода, "скорочуються" до Чопа, Батьово або до Мукачева.

Пасажирський поїзд №107/108 сполученням "Одеса - Ужгород" прямуватиме до станції Чоп-Пасажирський.

Станом на ранок 2 листопада, діагноз COVID-19 підтвердився у 331 жителя Одеської області.

Всього з з початку пандемії зареєстровано 25325 заражених.

Інформації про летальні випадки за минулий день не надається.

Одужати за добу вдалося 62 пацієнтам (3816 за весь час).

Нові підозри на вірус отримали 331 людина.

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