В Одеській області сталася п'яна ДТП із загиблими

Моторошна аварія трапилася рано вранці в місті Ізмаїлі, передає Politeka.net, з посиланням на інформацію прес-служби обласного ГУНП.

Автомобіль Citroen під керуванням 30-річного водія на великій швидкості врізався в дерево. У салоні автомобіля перебували 5 осіб. Двоє його пасажирів-19 – річний і 30-річний чоловіки-загинули миттєво.

25-річну жінку і 34-річного чоловіка, які теж були в машині, з травмами госпіталізували.

Примітно, що сам водій, який виявився нетверезим, відбувся легкими подряпинами. У його крові виявили 0,9 проміле алкоголю.

У мережі також показали момент смертельної ДТП, яку зафіксували камери спостереження, встановлені на площі Миру.

На записі видно, як автомобіль Citroеn Picasso на великій швидкості не вписався в перехрестя з круговим рухом, вилетів на зустрічну смугу і врізався в дерево на протилежному боці дороги.

Також на записі видно, що аварія трапилася на очах у співробітників патрульної поліції, які знаходилися буквально в десятці метрів від фатального місця і відразу поспішили на допомогу.

Винуватцю аварії може загрожувати від 5 до 10 років позбавлення волі.

Раніше ми писали, що в Одеській області мікроавтобус потрапив в аварію з трагічними наслідками.

ДТП сталося на автомобільній трасі-1632, між селами Кубей і Городнє Болградського району. Водій мікроавтобуса Mercedes не впорався з керуванням, в результаті чого бус з'їхав на узбіччя і врізався в дерево.

Від отриманих травм на місці ДТП загинув 19-річний пасажир мікроавтобуса. Водія та другого пасажира госпіталізували з травмами до лікарні.

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