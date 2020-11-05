Стало відомо, які партії перемогли на місцевих виборах в Одесі і пройшли до міської ради
Увечері ТВК оголосив результати виборів, які пройшли 25 жовтня в Одесі, передає Politeka.net
Згідно з ними, в нову міськраду проходять представники п'яти партій: "Довіряй справам" — 26,19%, "Опозиційна платформа за життя" — 23,66%, "Слуга народу" 12,46%," Європейська солідарність" — 11,87% і Партія Шарія 6,82%.
Також у ТВК назвали імена кандидатів у депутати, які перемогли на місцевих виборах до Одеської міської ради.
"Довіряй справам":
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- Геннадій Труханов;
- Олександр Іваницький;
- Світлана Осауленко;
- Ірина Куценко (Єсенович);
- Юрій Шумахер;
— Павлов Олег Етнарович;
- Дмитро Танцюра;
- Володимир Кірєєв;
- Олег Бриндак;
- Андрій Терновський;
- Левон Нікогосян;
- Олександр Шеремет;
- Андрій Кисловський;
- Василь Єремія;
- Оксана Антонишак;
- Сергій Страшний;
- Олександр Матвєєв;
- Тетяна Плаксій;
- Людмила Варавва;
- Марина Лозовенко.
ОПЗЖ:
- Микола Скорик;
- Богдан Гіганов;
- Віталій Саутенков;
- Олена Вододюк (Орлова);
- Віктор Баранський;
- Сергій Узунов;
- Ігор Батраков;
- Олексій Єреміца;
- Олександр Едельман;
- Володимир Корнієнко;
- Анна Таланова;
- Олександр Абрамов;
- Михайло Кучук;
- Роман Сеник;
- Лілія Леонідова;
- Олександр Авдєєв;
- Валерій Чигидин;
- Михайло Карпенчук.
"Слуга народу":
- Олег Філімонов;
- Олександра Ковальчук;
- Наталія Жукова;
- Ігор Коваль;
- Олексій Асауленко;
- Олена Коробкова;
- Сергій Данилюк;
- Ольга Квасницька;
- Вадим Мороховський;
- Дар'я Рибак.
"Європейська солідарність":
- Петро Обухов;
- Жанна Мандриченко;
— Олексій Потапский;
- Анастасія Большедворова;
- Едуард Стась;
- Вадим Терещук;
- Олег Звягін;
- Світлана Попова;
- Олександр Ройтбурд;
- Андрій Вагапов.
Партія Шарія:
— Олексій Нагаткин:
- Олена Зефнер;
- Ілля Фрейман;
- Іван Семчук;
- Анна Шабанова;
- Володимир Іванов.
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