Стало відомо, які партії перемогли на місцевих виборах в Одесі і пройшли до міської ради

Увечері ТВК оголосив результати виборів, які пройшли 25 жовтня в Одесі, передає Politeka.net

Згідно з ними, в нову міськраду проходять представники п'яти партій: "Довіряй справам" — 26,19%, "Опозиційна платформа за життя" — 23,66%, "Слуга народу" 12,46%," Європейська солідарність" — 11,87% і Партія Шарія 6,82%.

Також у ТВК назвали імена кандидатів у депутати, які перемогли на місцевих виборах до Одеської міської ради.

"Довіряй справам":

- Геннадій Труханов;

- Олександр Іваницький;

- Світлана Осауленко;

- Ірина Куценко (Єсенович);

- Юрій Шумахер;

— Павлов Олег Етнарович;

- Дмитро Танцюра;

- Володимир Кірєєв;

- Олег Бриндак;

- Андрій Терновський;

- Левон Нікогосян;

- Олександр Шеремет;

- Андрій Кисловський;

- Василь Єремія;

- Оксана Антонишак;

- Сергій Страшний;

- Олександр Матвєєв;

- Тетяна Плаксій;

- Людмила Варавва;

- Марина Лозовенко.

ОПЗЖ:

- Микола Скорик;

- Богдан Гіганов;

- Віталій Саутенков;

- Олена Вододюк (Орлова);

- Віктор Баранський;

- Сергій Узунов;

- Ігор Батраков;

- Олексій Єреміца;

- Олександр Едельман;

- Володимир Корнієнко;

- Анна Таланова;

- Олександр Абрамов;

- Михайло Кучук;

- Роман Сеник;

- Лілія Леонідова;

- Олександр Авдєєв;

- Валерій Чигидин;

- Михайло Карпенчук.

"Слуга народу":

- Олег Філімонов;

- Олександра Ковальчук;

- Наталія Жукова;

- Ігор Коваль;

- Олексій Асауленко;

- Олена Коробкова;

- Сергій Данилюк;

- Ольга Квасницька;

- Вадим Мороховський;

- Дар'я Рибак.

"Європейська солідарність":

- Петро Обухов;

- Жанна Мандриченко;

— Олексій Потапский;

- Анастасія Большедворова;

- Едуард Стась;

- Вадим Терещук;

- Олег Звягін;

- Світлана Попова;

- Олександр Ройтбурд;

- Андрій Вагапов.

Партія Шарія:

— Олексій Нагаткин:

- Олена Зефнер;

- Ілля Фрейман;

- Іван Семчук;

- Анна Шабанова;

- Володимир Іванов.

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