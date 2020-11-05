У місті Чорноморську, що під Одесою забили до смерті мучителя дворових собак

З ним розправився чоловік-рецидивіст, який має купу судимостей. Про це передає Politeka.net з посиланням на прес-службу ГУНП.

За версією поліції, пізно ввечері до 43-річного місцевого жителя навідався сусід. Чоловіки посварилися, потім гість став розмахувати кулаками, а потім пішов. Після візиту потерпілий отримав черепно-мозкову травму, пошкодження внутрішніх органів і кровотечі, і після цього помер.

Мертве тіло знайшла його співмешканка наступного дня. У бесіді з правоохоронцями вона розповіла, що коли лягала спати, чоловік був ще живий. Що саме сталося з чоловіком вночі жінка не знала.

Копи вирушили на пошуки підозрюваного у вбивстві і незабаром його знайшли. Ним виявився 27 річний сусід загиблого. У поліції встановили, факт конфлікту між чоловіками і затриманому нічого не залишилося робити, як зізнатися, що він побив опонента, додавши, що зробив цей за те, що той знущався над дворовими собаками.

У поліції зазначили, що у підсудного вже є низка судимості, серед них розбій, незаконне поводження зі зброєю та крадіжка з проникненням у приміщення. Тепер до них додалося вбивство. За нанесення тяжких тілесних, що призвели до смерті людини йому загрожує до 10 років.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі чоловік отримав удар ножем за вигул собаки без намордника.

Одесит помітив, як двоє чоловіків вигулюють собаку, у якої не було намордника. Він підійшов до них і зробив зауваження, зав'язалася словесна перепалка, в результаті якої він вихопив ніж і підрізав їм собачника.

Нагадаємо, що на Одещині чоловік накинувся з ножем на перехожого: подробиці того, що сталося

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