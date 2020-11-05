Про зняття карантину сьогодні не може бути й мови

Вірус, що прийшов з Китаю не зменшує обертів і все ширше поширюється серед жителів Одеського регіону

Епідеміологічна ситуація набуває критичного характеру, а про зняття карантину сьогодні не може бути й мови, передає Politeka.net

За даними РНБО, за останню добу в області діагноз COVID — 19 підтвердився у 506 осіб, серед них 33 — це діти, 19-медичні працівники. З початку пандемії заразилися вже 26838 жителів Одеської області.

Від вірусу і супутній захворювань за добу померли 5 пацієнтів.

Кількість жертв інфекції зросла до 402.

Тим часом вилікуватися вже вдалося 509 хворим (6149 за весь час).

У 504 осіб підозрюють Китайський вірус (28617).

До це ми повідомляли, що на Одещині проходять рейди з дотримання карантинного режиму.

До складу спеціальної рейдової групи входять поліцейські та представники органів влади. Вони перевіряють, як у торговельних закладах та закладах громадського харчування дотримуються карантинних вимог.

Також ми писали, що в Одеській області закриваються магазини і розважальні заклади.

Зокрема популярний торговий центр "Рів'єра", який знаходиться в селі Фонтанка в Лиманському районі Одеської області оголосив таке про закриття.

Вся справа в тому, що з 2 листопада набуло чинності нове карантинне зонування, згідно з яким Ліванський район опинився в «червоній» зоні, тому тут посилили карантинні вимоги.

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