Вірус, що прийшов з Китаю не зменшує обертів і все ширше поширюється серед жителів Одеського регіону
Епідеміологічна ситуація набуває критичного характеру, а про зняття карантину сьогодні не може бути й мови, передає Politeka.net
За даними РНБО, за останню добу в області діагноз COVID — 19 підтвердився у 506 осіб, серед них 33 — це діти, 19-медичні працівники. З початку пандемії заразилися вже 26838 жителів Одеської області.
Від вірусу і супутній захворювань за добу померли 5 пацієнтів.
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Кількість жертв інфекції зросла до 402.
Тим часом вилікуватися вже вдалося 509 хворим (6149 за весь час).
У 504 осіб підозрюють Китайський вірус (28617).
До це ми повідомляли, що на Одещині проходять рейди з дотримання карантинного режиму.
До складу спеціальної рейдової групи входять поліцейські та представники органів влади. Вони перевіряють, як у торговельних закладах та закладах громадського харчування дотримуються карантинних вимог.
Також ми писали, що в Одеській області закриваються магазини і розважальні заклади.
Зокрема популярний торговий центр "Рів'єра", який знаходиться в селі Фонтанка в Лиманському районі Одеської області оголосив таке про закриття.
Вся справа в тому, що з 2 листопада набуло чинності нове карантинне зонування, згідно з яким Ліванський район опинився в «червоній» зоні, тому тут посилили карантинні вимоги.
Нагадаємо, що в Одесі військовий два тижні боровся з китайською заразою, медики зробили все можливе: деталі трагедії
Як писала Politeka, нове посилення карантину дзнайшлося до Одещини: "червоних зон стало більше"
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