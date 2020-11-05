Незважаючи на те, що в Одесі стартував опалювальний сезон, ще в багатьох будинках і квартирах холодні батереї

Ситуацію прокоментувала заступник директора Департаменту міського господарства Наталії Мостовських, передає Politeka.net

За словами чиновниці, початок опалювального сезону не обходиться без труднощів, проте вона запевняє, що до кінця тижня тепло подадуть в усі квартири одеситів.

"Нічого не відбувається відразу, тому для того, щоб нормально і якісно подати тепло нашим абонентам, комунальне підприємство Теплопостачання спільно з "Одесагаз" розробили плавний графік включень всіх газових котелень. На сьогоднішній день ми працюємо згідно з чітко прописаним графіком", - розповіла вона.

Мостовських звернула увагу, що ті жителі Одеси, у яких так і не з'явиться опалення, повинні звертатися до представників об'єднання співвласників багатоквартирного будинку або в житлово-комунальні сервіси.

"Починаючи з 9-го числа, якщо в будинках немає тепла, звертайтеся до своїх теплотехніків, до ЖКС, до ОСББ, – зазначив чиновниця.

Як повідомили синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, у п'ятницю, 6 листопада весь день в Одесі триматиметься ясна і суха погода. Опадів у цей день синоптики не прогнозують.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі 6-8 °С тепла, вдень 11-13 °С.

По області мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі 3-8 °С тепла, вдень 10-15 °С.

На автошляхах області вночі та вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км.

Нагадаємо, що в Одесі прийшов травень в середині осені: кадри аномалії.

Як повідомляла Politeka, найпотужніший антициклон накриє Одесу в кінці цієї осені.

Також Politeka писала, що днями в Україні випав перший сніг і на вулицях сильно похолодало.