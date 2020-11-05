Стало відомо, як насправді відпочиватимуть одеські школярі на зимових канікулах

Раніше в ЗМІ стали поширювати чутки про те, що в цьому навчальному році зимові канікули у школярів будуть не звичайними, а подвійними.

Нібито учні відпочиватимуть спочатку з 28 грудня 2020 до 10 січня 2021, а потім ще й з 15 до 21 лютого 2021. Однак у Міністерстві освіти і науки інформацію про подвійні канікули назвали фейком.

У МОН підкреслили, що не посилали ніяких рекомендаційних листів з цього приводу. Керівники навчальних закладів самостійно організовуватимуть навчальний процес та визначатимуть дати канікул.

До того ж відомстві нагадали, що дати проведення канікул у поточному навчальному році можуть бути змінені у зв'язку з пандемією китайського вірусу для забезпечення безпеки школярів.

До цього ми повідомляли, що різке посилення ситуації з епідемією призвело до того, що в Одеській області знову посилили карантин.

Так, на території регіону збільшилася кількість так званих "червоних" карантинних зон, тепер їх вже 12.

Зокрема, в "червоній" зоні:

Біляївка, Ізмаїл і Теплодар, а також Балтський, Березівський, Іванівський, Овідіопольський, Подільський, Савранський і Татарбунарський райони Одеської області. До них приєдналися Саратський і Лиманський райони, які раніше були в «помаранчевій».

Треба відзначити, що Одеса як і раніше залишається в "помаранчевій" зоні. Тут же знаходяться наступні міста і райони: Балта, Білгород-Дністровський, Чорноморськ, Подільськ і Південний, Ананьївський, Арцизький, Білгород-Дністровський, Біляївський, Болградський, Великомихайлівський, Захарівська, Ізмаїльський, Кілійський, Кодимський, Любашівський, Миколаївський, Окнянський, Ренійський, Роздільнянський, Тарутинський і Ширяївський райони Одеської області.

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