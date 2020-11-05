Стало відомо, як насправді відпочиватимуть одеські школярі на зимових канікулах
Раніше в ЗМІ стали поширювати чутки про те, що в цьому навчальному році зимові канікули у школярів будуть не звичайними, а подвійними.
Нібито учні відпочиватимуть спочатку з 28 грудня 2020 до 10 січня 2021, а потім ще й з 15 до 21 лютого 2021. Однак у Міністерстві освіти і науки інформацію про подвійні канікули назвали фейком.
У МОН підкреслили, що не посилали ніяких рекомендаційних листів з цього приводу. Керівники навчальних закладів самостійно організовуватимуть навчальний процес та визначатимуть дати канікул.
Добронравову знайшли заміну в "Сватах", Іван Будько вже не той: "Зовсім старий, аж серце стиснулося"
Зірка "Дизель шоу" спантеличила вульгарною витівкою на камеру: "Тепер пора на…"
Долар "порве" гривню, з'явився несподіваний прогноз: "В кінці грудня..."
Позитив з "Время и Стекло" приголомшив звісткою про розлучення з дружиною-ревнивицею: "Все..."
До того ж відомстві нагадали, що дати проведення канікул у поточному навчальному році можуть бути змінені у зв'язку з пандемією китайського вірусу для забезпечення безпеки школярів.
До цього ми повідомляли, що різке посилення ситуації з епідемією призвело до того, що в Одеській області знову посилили карантин.
Так, на території регіону збільшилася кількість так званих "червоних" карантинних зон, тепер їх вже 12.
Зокрема, в "червоній" зоні:
Біляївка, Ізмаїл і Теплодар, а також Балтський, Березівський, Іванівський, Овідіопольський, Подільський, Савранський і Татарбунарський райони Одеської області. До них приєдналися Саратський і Лиманський райони, які раніше були в «помаранчевій».
Треба відзначити, що Одеса як і раніше залишається в "помаранчевій" зоні. Тут же знаходяться наступні міста і райони: Балта, Білгород-Дністровський, Чорноморськ, Подільськ і Південний, Ананьївський, Арцизький, Білгород-Дністровський, Біляївський, Болградський, Великомихайлівський, Захарівська, Ізмаїльський, Кілійський, Кодимський, Любашівський, Миколаївський, Окнянський, Ренійський, Роздільнянський, Тарутинський і Ширяївський райони Одеської області.
Нагадаємо, школа в Україні закінчуватиметься на 4 класі: розкрито тяжкі наслідки реформи.
Як повідомляла Politeka, одеситів приголомшили новою заявою про лікарні: "прийматимуть тільки заражених"
Також Politeka писала, що скасування дистанційного навчання в Одесі, важливе попередження для батьків: "якщо буде хворіти...."