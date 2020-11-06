У п'ятницю 6 листопада, стало відомо про смерть легендарного сатирика Михайла Жванецького

Він народився 6 березня 1934 року в Одесі.

У 2019 після того, як Михайло Жванецький прийняв з рук російського президента Володимира Путіна нагороду "За заслуги перед Вітчизною" III ступеня , в українському суспільстві піднявся грандіозний скандал. Однак сатирик отказиватся від ордена не став і прокоментував ситуацію наступним чином:

"Як я пишу. Я все життя пишу тільки про Одесу. Це мої розповіді по всьому світу. Одеса-це перлина України. І все, що мені притаманне: мова, гумор, характер, афоризми, всі мої крики, вигуки, все, що я створюю і видаю, – з життя Одеси. З цим виступаю по всьому світу.

Остання книга називається"сонце, море, Аркадія". Що я буду згадувати? У вас на магнітофонах мій голос про Одесу.

І ще раз: мені дали орден за мої розповіді про Одесу, і я його прийняв. Як мій тато-лікар прийняв в Одесі орден Трудового Червоного Прапора. Одеса-моя маленька країна", - написав Жванецький.

Під час пандемії китайського вірусу, коли люди стали боятися виходити на вулицю журналісти поцікавилися у Жванецького, чи схожа ця ситуація з коронавірусом на холеру в Одесі в 1970 році?

"Абсолютно не схожа. Холера тоді була тільки в одному місті — в Одесі. Більше-ніде. Курортники в паніці покинули місто. Він був оточений військами - в Одесу нікого не пропускали. Тоді в магазинах з'явилися дефіцитні продукти. Навіть раки варені", - розповів Жванецький

Артист згадує, що в той час Одеса так очистилася, що місто було не впізнати!

"Холеру тоді швидко ліквідували. Але ми думали: непогано, щоб те хороше, що проявилося в людях у важку хвилину, залишилося: доброзичливість, турбота, згуртування…

Звичайно, не можна не згадати і обсервацію. Щоб людину випустили з Одеси після холери, потрібно було тиждень провести на теплоході. І там було стільки любові, побачень! Теплохід прямо розжарювався від цього", - зізнався він.

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