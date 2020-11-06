Стало відомо, яка погода очікує одеситів на вихідні
З прогнозом погоди ділиться Гідрометцент Чорного та Азовського морів, передає Politeka.net
Якщо вірити даним, то в суботу, 7 листопада, рано вранці в Одесі піде дощ, який незабаром припиниться. Погода в цей день мало чим відрізнятиметься від п'ятничної, хіба що температура повітря підніметься на кілька позначок.
Вітер північно-західний, 9-14 метрів в секунду.
Температура повітря вночі становитиме 6-8 °С тепла, вдень 12-14 °С.
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По Одеській області метеорологи прогнозують мінливу хмарність. Без опадів.
Вітер північно-західний, 9-14 метрів в секунду.
Температура вночі 4-9 °С тепла, вдень 10-15 °С.
На автошляхах області вночі та вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км.
У неділю, 8 листопада ранкові хмари не протримаються довго, у другій половині дня в Одесі пануватиме ясна погода. Опадів у цей день синоптики не обіцяють, проте вночі і ранок прогнозується туман.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м / с.
Температура вночі 2-7 °С тепла, вдень 10-15 °С.
Варто сказати, що незважаючи на те, що в Одесі почався опалювальний сезон, ще не у всіх будинках і квартирах потепліло в батареях.
Як повідомила директор комунального підприємства "Теплопостачання міста Одеси" Ганна Позднякова, опалення в центрі міста включатимуть поетапно.
Чиновниця звернула увагу, що одесити, у яких немає опалення, повинні звертатися до представників об'єднання співвласників багатоквартирного будинку або в житлово-комунальні сервіси.
Нагадаємо, що в Одесі прийшов Травень в середині осені: кадри аномалії.
Як повідомляла Politeka, найпотужніший антициклон накриє Одесу в кінці цієї осені.
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