Стало відомо, яка погода очікує одеситів на вихідні

З прогнозом погоди ділиться Гідрометцент Чорного та Азовського морів, передає Politeka.net

Якщо вірити даним, то в суботу, 7 листопада, рано вранці в Одесі піде дощ, який незабаром припиниться. Погода в цей день мало чим відрізнятиметься від п'ятничної, хіба що температура повітря підніметься на кілька позначок.

Вітер північно-західний, 9-14 метрів в секунду.

Температура повітря вночі становитиме 6-8 °С тепла, вдень 12-14 °С.

По Одеській області метеорологи прогнозують мінливу хмарність. Без опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 метрів в секунду.

Температура вночі 4-9 °С тепла, вдень 10-15 °С.

На автошляхах області вночі та вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км.

У неділю, 8 листопада ранкові хмари не протримаються довго, у другій половині дня в Одесі пануватиме ясна погода. Опадів у цей день синоптики не обіцяють, проте вночі і ранок прогнозується туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м / с.

Температура вночі 2-7 °С тепла, вдень 10-15 °С.

Варто сказати, що незважаючи на те, що в Одесі почався опалювальний сезон, ще не у всіх будинках і квартирах потепліло в батареях.

Як повідомила директор комунального підприємства "Теплопостачання міста Одеси" Ганна Позднякова, опалення в центрі міста включатимуть поетапно.

Чиновниця звернула увагу, що одесити, у яких немає опалення, повинні звертатися до представників об'єднання співвласників багатоквартирного будинку або в житлово-комунальні сервіси.

Нагадаємо, що в Одесі прийшов Травень в середині осені: кадри аномалії.

Як повідомляла Politeka, найпотужніший антициклон накриє Одесу в кінці цієї осені.

Також Politeka писала, що днями в Україні випав перший сніг і на вулицях сильно похолодало.