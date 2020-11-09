Найближчими днями Одеса опиниться під впливом арктичного антициклону, який принесе чергове похолодання

Так, за даними метеорологів The Weather Chanel, Одесу почне штурмувати потужна область підвищеного атмосферного тиску. Антициклон на ім'я Скотт принесе суху, хмарну і прохолодну погоду, а також тумани, передає Politeka.net

У понеділок, 9 листопада весь день одеситів чекає похмура погода, без істотних опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів в секунду. Температура вночі опуститься до 5-7 °С, вдень варто чекати 12-14 °С.

У вівторок, 10 листопада погода як і раніше буде похмурою. Дощів синоптики не обіцяють, а ось температура повітря почне падати і складе вночі +4+7 градусів, вдень буде до +10.

У середу, 11 листопада, в Одесі очікується суха погода. Вітер північно-східний 5-10 метрів в секунду. Вночі похолодає до 2-7 °С, вдень температура підніметься близько 8-13 °с.

У четвер і п'ятницю, як запевняють синоптики, в місті буде без опадів. Вітер північно-східний, 3-5 метрів в секунду. Температура повітря вночі становитиме 0-5 °С, вдень-6-11 °с.

До слова, вранці на минулих вихідних Одесу огорнув густий туман.

Незвичайне природне явище помітили багато жителів міста, адже туман опустився на вулиці всіх районів. Він був настільки щільним, що видимість становила не більше кількох десятків метрів.

Нагадаємо, що в Одесі прийшов Травень в середині осені: кадри аномалії.

Як повідомляла Politeka, найпотужніший антициклон накриє Одесу в кінці цієї осені.

Також Politeka писала, що днями в Україні випав перший сніг і на вулицях сильно похолодало.