Висока вологість в Одесі призвела до того, що на місто опустився туман

Кадрами фантастичного погодного явища діляться очевидці в соцмережах, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

На відео видно, як щільний туман огорнув місто, в результаті багатоповерхівки буквально розчинилися в білій імлі.

Видимість при цьому склали не більше десяти метрів.

Туман утворився через високу вологість повітря.

Одесити помітили, що така погода нагадує кадри з фільму "Сайлент Хілл".

Варто відзначити, що густий туман несе небезпеку для водіїв на дорогах, адже він дуже сильно обмежує видимість, в результаті цього частішають випадки ДТП. Крім водіїв, туман обмежує видимість пішоходів.

У зв'язку з цим експерти рекомендують водіям під час туману бути особливо уважними, не порушувати правила дорожнього руху, дотримуватися дистанції і не перевищувати швидкість.

До цього ми повідомляли, що найближчими днями Одеса опиниться під впливом арктичного антициклону, який принесе чергове похолодання.

Так, за даними метеорологів The Weather Chanel, Одесу почне штурмувати потужна область підвищеного атмосферного тиску. Антициклон на ім'я Скотт принесе суху, хмарну і прохолодну погоду, а також тумани.

У понеділок, 9 листопада весь день одеситів чекає похмура погода, без істотних опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів в секунду. Температура вночі опуститься до 5-7 °С, вдень варто чекати 12-14 °С.

Нагадаємо, що потужний антициклон насувається на Одесу: коли чекати погіршення погоди

Як повідомляла Politeka, найпотужніший антициклон накриє Одесу в кінці цієї осені.

Також Politeka писала, що днями в Україні випав перший сніг і на вулицях сильно похолодало.