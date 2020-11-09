Люди ходять по пішохідному переходу

В Одесі місцеві жителі перекрили одну з вулиць на знак протесту проти відключення світла, води та опалення

Про це повідомили очевидці в соцмережах, передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)

Справа вся в тому, що мешканцям ЖК «Чудо місто» відключили електрику на невизначений час , нібито через борги.

Людям надіслали оповіщення, в якому сказано, що світло вимкнули на в будинках 19а, 19б, 19в, 19г.

"Конкретно встановити, який з будинків і в якому розмірі має заборгованість Адміністрація ОК "Середньофонтанський 19 - А" не має можливості", - йдеться в попередженні.

Крім того, стало відомо, що в будинках вимкнули воду та опалення, відключені ліфти.

Повернути світло, воду і тепло обіцяють після повного погашення заборгованості.

Обурені мешканці вийшли на Середньофонтанську і заблокували рух транспорту. Мітингувальники ходять по пішохідному переходу і не пропускають машини. Через це виникла велика пробка, як на Середньофонтанській, так і на Фонтанській дорозі та сусідніх вулицях. На місці чергує патрульна поліція.

"Я живу в а у нас все оплачено, але через те що інші будинки не платять відключили всіх. Маячня повна! Повинні відключати квартири боржників, а не всі три будинки!", - пожаловалас одеситка.

До цього ми повідомляли, що в Одесі моряки провели акцію протесту проти корупції.

Так, вдень, 9 листопада моряки провели пікет під будівлею Чорноморського міжрегіонального управління Державної служби морського і річкового транспорту України, що на Успенській, 4.

За словами мітингувальників, з них вимагають величезні хабарі за дипломи.

"За документи беруть до 8000$ (225 тис грн)», -скаржаться вони.

Протестувальники зазначили, що корупція призвела до колапусу всієї морської галузі.

Моряки наполягають на скасуванні іспитів при повторному підтвердженні дійсності дипломів.

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