На автодорозі в Одеській області сталася серйозна подія, яка забрала за собою людські життя

Так, пізно вночі на трасі Одесі-Рені сталося лобове зіткнення легкового авто і мікроавтобуса.

Як повідомили в прес-службі місцевої поліції, удар був такої сили, що автомобіль буквально розлетівся на запчастини. В результаті аварії двоє людей загинули, ще двоє травмовані, передає Politeka.net

За даними інспекторів, 28-річний житель села Кулевча виїхав на Renault Megane на зустрічну смугу, де і зіткнувся з мінівеном Mercedes Vito під керуванням 30-річного жителя Любашівки. Водій Renault і його пасажир-одноліток від отриманих травм загинули на місці. Водій Mercedes відбувся незначними травмами, проте його 30-леттнюю дружину, довелося госпіталізувати в лікарню.

Очевидці в соцмережах показали кадри страшної аварії.

До цього ми писали, що в Одесі 8-річний хлопчик потрапив під колеса сміттєвоза в свій день народження.

Дорожньо-транспортна пригода сталася в неділю, 8 листопада на Балтській дорозі.

Дитина їхала на велосипеді по вулиці, коли його збив вантажний автомобіль для збору і вивантаження сміття, який рухався по тій же дорозі, і не помітив його.

Після наїзду прибула швидка, яка відвезла маленького велосипедиста в лікарню в свій день народження. У нього діагностували забій коліна і струс мозку.

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