Поліція вже відреагувала на вчинок

В Одесі компанія молодиків поглумилася над прапором Євросоюзу

Відповідне відео розмістив у мережі місцевий паблік "жити в Одесі", передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)

На кадрах видно, як невідомі молоді люди біля одеської мерії зірвали прапор ЄС, а потім потопталися по ньому.

«Запам'ятайте обличчя ідіотів, ці малолітки зняли прапор ЄС з міськради, обладміністрації та Потьомкінських сходів. Кажуть, що він не має права там висіти. Потім поглумилися над прапорами. Потрібно провести виховну бесіду", - повідомляють автори відеоролика.

У поліції вже відреагували на інцидент і повідомили, що вони розглядають даний вчинок, як наругу на державними символами.

Відомості за даним фактом поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 338 (наруга над державними символами) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці встановлюють осіб, причетних до вказаного правопорушення.

До цього ми повідомляли, що одеська поліція повідомила тривожну інформацію про зникнення 13 дітей.

У період з 2 по 8 жовтня на території Одеської області було зареєстровано 13 заяв про зникнення неповнолітніх.

Копи знайшли і повернули батькам усіх дітей.

Крім того, за минулий тиждень зафіксовано 25 нещасних випадків з дітьми.

За невиконання батьківських обов'язків до відповідальності притягнули 54 особи.

«Від протиправних дій постраждали 8 дітей, серед правопорушень-тілесні травми, доведення до самогубства, пограбування, шахрайство та інше», - повідомили в поліції.

Нагадаємо, що вандал влаштував погром на Одещині, причина вражає: "зруйнував могили заради..."

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