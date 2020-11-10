Майже кожен день на дорогах Одеси та області не обходиться без аварій, які забирають життя людей

Про чергову смертельну ДТП, яка сталася поблизу села Вигода в Біляївському районі, розповіли в прес-службі поліції Одеської області, передає Politeka.net

За версією слідства, 32-річний водій автомобіля Mazda не впорався з керуванням, злетів у кювет і врізався в стовп. Пасажир на задньому сидінні загинув миттєво. Водій і його дружина, яка також перебувала в машині, покинули місце аварії.

Однак поліції вдалося їх розшукати. Як з'ясувалося, у водія були присутні явні ознаки алкогольного сп'яніння, його відправили на медичний огляд.

На місці працюють слідчі, які повинні встановити повну картину аварії.

До цього ми повідомляли, що в Одеській області водій скоїв смертельний наїзд на пішохода і зник з місця аварії.

Подія трапилася 7 листопада в Біляївському районі.

Так, місцеві жителі села Яськи виявили на узбіччі дороги жінку в несвідомому стані, без зовнішніх тілесних ушкоджень. Після проведення розтину тіла з'ясувалося, що причиною смерті стали травми, отримані в результаті ДТП.

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