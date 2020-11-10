Синоптики повідомили, що в середу, 11 листопада Одесу і область знову накриє туман і закликали водіїв бути обережними

Як повідомили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів, видимість на дорогах становитиме не більше 200-500 метрів, передавати Politeka.net

За даними метеорологів, вже вранці небо в Одесі затягнеться хмарами, які так і не зникнуть до кінця дня, проте опадів в цей день не прогнозується.

Вітер північно-східний, 5-10 м / с.

Температура вночі 3-5 ° С тепла, вдень 8-10 °С.

По Одеській області прогнозується мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман.

Вітер північно-східний, 5-10 м / с.

Температура вночі 0-5 °С тепла, вдень 7-12 °С.

Варто відзначити, що густий туман несе небезпеку для водіїв на дорогах, адже він дуже сильно обмежує видимість, в результаті цього частішають випадки ДТП. Крім водіїв, туман обмежує видимість пішоходів.

У зв'язку з цим експерти рекомендують водіям під час Цього погодного явища бути особливо уважними, не порушувати правила дорожнього руху, дотримуватися дистанції і не перевищувати швидкість.

До цього ми повідомляли, що найближчими днями Одеса опиниться під впливом арктичного антициклону, який принесе чергове похолодання.

Так, за даними метеорологів The Weather Chanel, Одесу почне штурмувати потужна область підвищеного атмосферного тиску. Антициклон на ім'я Скотт принесе суху, хмарну і прохолодну погоду, а також тумани.

Нагадаємо, що потужний антициклон насувається на Одесу: коли чекати погіршення погоди

Як повідомляла Politeka, найпотужніший антициклон накриє Одесу в кінці цієї осені.

Також Politeka писала, що днями в Україні випав перший сніг і на вулицях сильно похолодало.