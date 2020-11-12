В Одесі ведуться суперечки і конфлікти навколо пам'ятника Катерині II та її фаворитам

Деякі одесити вийшли на протест і зажадали демонтувати монумент російській імператриці і її сподвижникам. Про це пише Politeka.net

Люди впевнені, що Катерина не має ніякого відношення до Одеси, адже місто існувало задовго до неї. Більш того, на руках імператриці кров українців і її пам'ятник потрібно негайно прибрати з вулиці або в музей, або "на звалище історії".

Водночас український історик Сергій Гуцалюк заявив, що центральною фігурою антиукраїнської пропаганди на півдні та сході України була саме Катерина II і так звана Новоросія. Тому пам'ятник Катерині-це пам'ятник міфу.

Тим часом користувачі в соцмережах висловили свою думку про те, що відбувається.

"Навіщо люди ви все ламаєте. І яким боком пам'ятник. Так давай і Дюку знесіть щоб з Катерининської був просвіт. Вгамуйте свої таланти і не бачитеся на пропаганду. І та мало не забув біля пам'ятника на будинку є ще мозаїка Катерини хоча не всі одесити про неї знають»,

"Нам ще хочуть зробити 2 травня, судячи з того, що відбувається. Інакше навіщо ці провокації»,

"Чим і кому заважає пам'ятник???? Люди!!!! Прокиньтеся!!!! Бережіть Одесу!!! Це історія, це минуле!!! Живіть у світі!!!! Бережіть себе і дітей!!!»,

"На таких клоунів не треба реагувати)))) це провокації спеціально щоб бити в місті і налаштовувати людей один проти одного;;;; Одеса не піддаємося на провокації;;;; повторення днр нам не треба((((«,

"Це наша історія, де ви бачили в Європі щоб зносили пам'ятники королям, які б вони не були ????? !!!!! Хто дає право Вам лізти в історію ????? !!!!»,

"Леніна знесли, сильно допомогло?!Вулицями назви поміняли, щось змінилося?!Виявляється, тепер Катька винна у всіх бідах", - висловилися в мережі.

Нагадаємо, що в Одесі сталися сутички між депутатами, відео: "Це не покажуть по телевізору"

Як повідомляла Politeka, Катерину II хочуть знести в центрі Одеси, люди оточили пам'ятник: "потрібно прибрати з вулиці на звалище"

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