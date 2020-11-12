У п'ятницю, 13 листопада синоптики обіцяють дощову погоду в Одесі, а по області туман

Про це передає Politeka.net з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

За прогнозом метеорологів, в Одесі сонце в цей день буде рідко показуватися через хмари. Вранці очікується дрібний дощ, який до полудня повинен закінчитися. Вся решта дня пройде без опадів.

Вітер східний, посилиться ближче до полудня і складе 5-10 метрів в секунду.

Температура вночі 4-6 ° С тепла, вдень 8-10 °С.

По Одеській області прогнозується вночі та вранці туман. Видимість на автошляхах буде низька 200-500 м.

Мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вночі та вранці місцями туман.

Вітер східний, 5-10 метрів в секунду.

Температура вночі 1-6 °С тепла, вдень 5-10 °С.

Варто відзначити, що густий туман несе небезпеку для водіїв на дорогах, адже він дуже сильно обмежує видимість, в результаті цього частішають випадки ДТП. Крім водіїв, туман обмежує видимість пішоходів.

До цього ми повідомляли, що найближчими днями Одеса опиниться під впливом арктичного антициклону, який принесе чергове похолодання.

Так, за даними метеорологів The Weather Chanel, Одесу почне штурмувати потужна область підвищеного атмосферного тиску. Антициклон на ім'я Скотт принесе суху, хмарну і прохолодну погоду, а також тумани.

Нагадаємо, що потужний антициклон насувається на Одесу: коли чекати погіршення погоди

Як повідомляла Politeka, найпотужніший антициклон накриє Одесу в кінці цієї осені.

Також Politeka писала, що днями в Україні випав перший сніг і на вулицях сильно похолодало.