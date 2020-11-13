В Одесі водій на іномарці навмисно в'їхав у натовп мітингувальників людей, які перекрили дорогу

Це сталося близько восьмої години вечора 12 листопада на вулиці Дальницькій.

Відео події оприлюднили очевидці в місцевих телеграм-каналах, передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

Місцеві жителі організували акцію протесту через відсутність електрики в їхніх будинках. Вони розповіли, що вже другу добу сидять у темряві. Люди перекрили дорогу і ходили по пішохідному переходу, не пропускаючи транспорт і вимагаючи, що влада міста вплинула на ситуацію. На дорозі утворився затор.

У якийсь момент водій на червоному автомобілі Chevrolet Aveo навмисно в'їхав у натовп протестувальників і прокотив одну їх учасниць на капоті, після цього зник з місця події.

Патрульні поліцейські кинулися його наздоганяти. В результаті порушник був затриманий.

За кермом автомобіля був 23-річний водій. Патрульні передали його слідчим для подальшого з'ясування обставин. Постраждала 29-річна жінка. Її госпіталізували.

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